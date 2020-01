Quanto spazio avrà Moff Gideon in The Mandalorian 2? Ce lo svela Giancarlo Esposito

Giancarlo Esposito parla del suo villain Moff Gideon: avrà uno spazio maggiore nella seconda stagione di The Mandalorian. Rivela poi come Gideon abbia rappresentato per lui l'occasione perfetta per entrare a far parte del mondo di Star Wars

Il vero villain della serie incentrata sulle avventure del mandaloriano entra veramente in scena soltanto nella puntata finale della prima stagione, mettendo in campo tutta la determinazione e l'attitudine al comando che possiede. Nonostante la sconfitta riesce ugualmente a cavarsela sfoderando a sorpresa la sua Dark Saber. Non dubitiamo del fatto che nella seconda stagione Moff Gideon tornerà alla caccia di The Child. Sul perché Gideon sia ossessionato da Baby Yoda si è pronunciato proprio Giancarlo Esposito, e ora arriva a confermare che il suo personaggio avrà un minutaggio maggiore in futuro.

Il suo personaggio "sta crescendo", rivela, "Sì, sicuramente avrò più spazio. È stato molto emozionante far parte di questo progetto a causa della sua iconica natura, ma perlopiù perché mi ha permesso di fare ritorno a quella parte di Star Wars che amo. Ho visto i primi film e poi mi sono allontanato perché ha preso una direzione diversa rispetto a quella che avrei voluto, ma ora parliamo di un vero western spaziale", finendo con l'elogiare quella deriva western mitologica che avevano i primi prodotti di George Lucas.

Proprio lo storico creatore di Star Wars ha fatto visita al set della seconda stagione The Mandalorian. Una foto ritrae Lucas intento ad abbracciare Baby Yoda, per la gioia dei fan vecchi e nuovi.