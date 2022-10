Gli Anelli del Potere, Morfydd Clark su Sauron: 'Oh no, sarai molto triste per questo...'

L'attrice protagonista di Gli anelli del potere, prequel dell'iconico Il signore degli Anelli, torna ad esprimersi riguardo alla serie. In una recente intervista, Galadriel ossia Morfydd Clark ha dichiarato di essere stata sorpresa dalla storia e dalla potenza del suo personaggio. Ultimamente, però, si è espressa anche sulla grande rivelazione finale.

Nell'ultimo episodio, l'episodio 8 della Prima Stagione viene rivelata la vera identità di Sauron. ATTENZIONE, SPOILER TRA 3...2...1... - non diteci che non vi abbiamo avvertiti.

Ciò che possiamo dirvi è che sicuramente molti fan non si aspettavano che Galadriel si sarebbe lasciata ingannare in questo modo - e nemmeno l'attrice stessa: Mofydd Clark, in un'intervista per Collider afferma di aver saputo solamente alla fine delle riprese la vera identità di Sauron:

"Quindi, Charlie ha scoperto che stava interpretando Sauron. Mi è stato riferito il tutto mentre stavamo girando le scene a Numenor, ma non ci avevano dato l'episodio 8 fino all'ultimo, quindi non sapevamo chi fosse, ma era anche questo il bello. [...] Quando ho scoperto che Halbrand fosse Sauron, non sapevamo come si sarebbero sentiti dopo la battaglia nelle Terre del Sud."

L'attrice ha aggiunto anche che: "E' stato un po' doloroso essere a conoscenza della sua identità, mentre Galadriel ne è ancora all'oscuro, e mi dicevo "Oh no, Galadriel, sarai molto triste per questo...".

Cosa ne pensate della vera identità di Sauron? Ve lo aspettavate? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto, vi lasciamo anche le dichiarazione degli sceneggiatori sul finale di Gli Anelli del Potere.