Le mogli di Jared Padalecki e Jensen Ackles torneranno prima del finale di Supernatural

Com'è noto, il finale definitivo di Supernatuarl è ormai prossimo e, per chiudere in bellezza la serie, sembra che gli sceneggiatori abbiano deciso che non mancherà proprio nessuno: prima del ventesimo ed ultimo episodio vedremo anche Genevieve Padalecki e Danneel Ackles, mogli dei due attori protagonisti Jared e Jensen.

Secondo quanto affermato da una fonte interna alla produzione The CW, le due donne riprenderanno i loro ruoli di Ruby (Genevieve Padalecki) e Jo (Danneel Ackles) e saranno re-introdotte prima del gran finale.

Entrambe torneranno difronte la telecamera nell'episodio Destiny’s Child, in onda il prossimo 23 marzo, dopo una lunga assenza dal set. Qui la sinossi ufficiale dell'episodio:



"Una ricerca dell'unica cosa che può dare ai Winchester un vantaggio su Dio porta Sam (Jared Padalecki) e Dean (Jensen Ackles) alla porta di Jo (guest star Danneel Ackles) e ad un segreto che potrebbe essere morto con Ruby (guest star Genevieve Padalecki). Nel frattempo, Castiel (Misha Collins) chiede a Jack (Alexander Calvert) di fare l'impensabile per aiutare i fratelli nella loro ricerca."

Dopo essere stata introdotta nella quarta stagione, l'ultima apparizione di Ruby è stata nel season finale della stessa, intitola Lucifer Rising, nella quale però perse anche la vita. Successivamente, nell'episodio The French Mistake della sesta stagione, fu presentata una sua versione "fittizia" e, proprio per questo, il cammeo nell'episodio è da considerarsi un ritorno vero e proprio, non è quindi ben chiaro come faranno gli sceneggiatori a riportarla sul set.

Attualmente, la quindicesima stagione di Supernatural è sospesa tra la prima e la seconda metà, ma con grande gioia dei fan le avventure dei fratelli Winchester riprenderanno molto presto. Non sappiamo ancora cosa aspettarci da questo finale di stagione, ma sembra che Sam e Dean troveranno presto un prezioso alleato, mentre un ruolo importante sarà giocato da Michele e dal suo alter-ego Adam.