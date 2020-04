La moglie di Paolo Bonolis si sfoga su Instagram: 'basta foto tristi'

In questo periodo di quarantena a causa del Coronavirus, molti VIP e persone comuni si sono lasciati andare a foto nostalgiche in memoria dei bei tempi che furono. La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, si è sfogata sul proprio profilo Instagram ed ha lanciato una sfida ai propri follower.

"Vedo solo ricordo ultimamente su Instagram. Che tristezza... Vogliamo invece mettere nelle storie quello che faremo appena potremo uscire e muoverci liberamente? Inizio io" si legge in una Storia, seguita da un'immagine in cui la moglie del presentatore ha lanciato quello che è il suo buono proposito post-quarantena: andare "al mare con i miei ragazzi".

Inutile dire che la sfida è stata accolta calorosamente dai fan, che hanno subito inviato i loro propositi: c'è chi ha parlato di iniziative lavorative, chi di spiagge e chi semplicemente di viaggi. Insomma, come ampiamente prevedibile non tutti prenderanno tanto alla leggera la così detta fase 2 del lockdown.

Di recente sono rimbalzate le dichiarazioni di Paolo Bonolis sul possibile addio ad Avanti Un Altro, il ritorno al Festival di Sanremo e la possibilità di creare dei documentari divertenti. Sanremo 2021 però potrebbe slittare a causa del Coronavirus, come anticipato dal patron del Teatro Ariston della città ligure in un'intervista rilasciata per Sanremo News.