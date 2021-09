La moglie di Stefano Sensi si sfoga sui social: 'basta questo bullismo'

Nella giornata di ieri il centrocampista dell'Inter Stefano Sensi si è nuovamente fermato ai box durante la partita della squadra Campione d'Italia contro la Sampdoria. La moglie, intanto si è duramente sfogata dopo la risposta di un utente ad un suo post.

Un follower infatti ha confidato di "avere paura a fare il vaccino". Immediatamente è arrivata la risposta di Giulia Amodio, che con il suo solito garbo ha cercato di rassicurare l'utente "mi spiace sentire queste cose. Purtroppo è un periodo difficile e ancor più complicato è avere le idee chiare. Non sei la prima persona che mi racconta la stessa cosa, c’è libertà di scelta allora tutti dobbiamo rispettare il parere di tutti. Senza distinzione. Spero davvero che ognuno abbia le proprie posizioni perché è convinto e non per il gusto di fare il rivoluzionario mettendosi in ridicolo. Spero finisca presto tutto questo, anche le idiozie".

In molti hanno visto questa sua risposta come una difesa ad un no vax, ma l'intento della Amodio era diverso e con la sua risposta ha cercato di frenare le incertezze di un utente che, senza attaccare nessuno e senza essere sgarbato, ha confidato una sua perplessità ed un suo dubbio. La Amodio infatti è contro ogni forma di bullismo ed evidente non ha apprezzato alcune risposte arrivate in passato.

Nel frattempo, questa sera ricordiamo che prenderà il via la nuova edizione del Grande Fratello Vip ed Alfonso Signorini ha svelato alcune novità al regolamento del GF Vip.