Mom: rinnovata per una sesta stagione la serie con Anna Faris e Allison Janney

CBS ha annunciato di aver rinnovato Mom per una sesta stagione continuando così a credere nei numeri del successo della serie con Anna Faris e Allison Janney.

Con questo annuncio tutte e tre le serie scritte e prodotte da Chuck Lorre torneranno anche nella prossima stagione televisiva. Otre a Mom, le altre due serie in questione sono The Big Bang Theory e lo spin-off/prequel di quest’ultima, Young Sheldon. The Big Bang Theory tornerà per quella che sarà la sua 12esima stagione, mentre per Young Sheldon si tratterà della seconda.

La serie, che vede nei panni delle protagoniste Anna Faris e Allison Janney, nonostante abbia subito un sensibile calo negli ascolti rispetto alla sua prima stagione debuttata nel corso del 2014, sta registrando un audience ancora molto alto che si avvicina, per i quindici episodi della terza stagione già andati in onda, ad un totale medio di circa 8 milioni di telespettatori.

Visti questi ottimi risultati e data la buona ricezione da parte della critica, il colosso televisivo statunitense CBS ha annunciato il sesto capitolo della serie che dovrebbe debuttare nell'autunno di quest'anno. La Janney è stata sotto le luci della ribalta anche in ambito cinematografico: quest’anno ha infatti conquistato il Premio Oscar come miglior attrice non protagonista per Tonya.