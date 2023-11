Monarch avrà una seconda stagione? Il produttore svela il futuro della serie MonsterVerse

Monarch: Legacy of Monstersrappresenta il primo tentativo di portare il MonsterVerse sul piccolo schermo permettendo di ampliare secondo gli schemi di un altro medium, le narrazioni relative a Godzilla e agli altri mostri. Dopo i primi tre episodi, in molti si chiedono se ci sarà una seconda stagione o se lo show sia nato come una miniserie.

Dopo aver parlato di come abbia fatto Monarch: Legacy of Monsters a portare il Monsterverse sul media televisivo, torniamo a parlare della serie, fino a questo momento apprezzatissima, per riportare le dichiarazioni del produttore Matt Fraction, a proposito della possibilità di vedere una seconda stagione della serie.

Queste le sue parole a The Direct: “Non è stata progettata come una miniserie. Di sicuro amiamo i personaggi e il fatto di girare intorno al mondo. Se saremo fortunati penso che potremmo continuare ad andare avanti fino a quando la gente vorrà continuare a guardarla”.

Alle parole di Fraction hanno fatto eco quelle di Tony Tunnell, altro produttore dello show: “Amiamo la storia che abbiamo raccontato in questa stagione. E speriamo che anche la gente l’apprezzi. Se dimostreranno amore in massa, ci daranno l’opportunità di raccontare altre storie legate a questa”.

Cauto ottimismo dunque, quello dei produttori, che, non chiudono assolutamente alla possibilità di vedere in tv nuovi racconti ambientati nel MonsterVerse.

In attesa di poter vedere gli episodi finali dello show e di capire come il pubblico accoglierà la serie, vi lasciamo a una lista di film del MonsterVerse che hanno ispirato Monarch: Legacy of Monsters.