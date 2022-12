Monarch, cancellata dopo una sola stagione la serie con Susan Sarandon

Monarch non tornerà più su Fox con una seconda stagione dopo la cancellazione definitiva della serie annunciata oggi. Nonostante un ottimo esordio, la serie ha faticato molto in termini di ascolti nei successivi episodi e la produzione ha deciso per una rapida cancellazione della sfortunata soap country.

Girato nel bel mezzo della pandemia, Monarch doveva debuttare a gennaio 2022, ma successivamente è stato posticipato in autunno con 11 episodi in produzione.



Creata da Melissa London Hilfers, Monarch è un dramma musicale multigenerazionale sulla prima famiglia americana della musica country.

Il nucleo è guidato dalla tenace regina della musica country, Dottie Cantrell Roman, interpretata dalla protagonista di Thelma & Louise, Susan Sarandon, la star della serie che tuttavia muore nell'episodio iniziale. Il cast dello show comprende anche Anna Friel, Trace Adkins, Joshua Sasse, e Beth Ditto.



Insieme al marito Albie, Dottie ha creato una vera e propria dinastia di musica country. Quando il loro regno verrà minacciato, l'erede di Dottie al comando, Nicolette 'Nicky' Roman (Anna Friel) non si fermerà davanti a nulla pur di proteggere l'eredità della propria famiglia, assicurandosi al contempo il proprio successo personale. Purtroppo la serie non ha ottenuto il successo sperato e Fox ha deciso per una cancellazione definitiva ma non è escluso che in futuro qualche streamer possa interessarsi alla produzione di una seconda stagione.



