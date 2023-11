Monarch: Legacy of Monsters: come hanno fatto a portare il MonsterVerse in tv?

Monarch sta portando sul piccolo schermo il Monsterverse casa di Godzilla e King Kong realizzando un prodotto studiato appositamente per la tv e con caratteristiche completamente differenti da quelli destinati alle sale o ai lungometraggi. Cerchiamo di capire come si è deciso di lavorare per ottimizzare la narrazione in questo senso.

Dopo aver parlato della timeline relativa al Monsterverse, torniamo a parlare di Monarch per comprendere meglio come i produttori abbiano lavorato per trasformare un universo cinematografico in qualcosa capace di funzionare anche seguendo i crismi della serialità.

In effetti, due dei produttori, Chris Black e Matt Fraction, hanno un passato rispettivamente nelle produzioni televisive e nel mondo dei fumetti Marvel e, in un’intervista con The Hollywood Reporter hanno spiegato quali siano stati gli adattamenti necessari al cambio di medium.

Fraction, in questo senso, ha detto: “Nei film il rischio da far percepire è sempre quello della possibile morte dei protagonisti. In televisione ci sono 10 episodi. Questo è il nostro cast, e non vogliamo sbarazzarci di loro nel quarto episodio. Dato per assodato questo, quello di cui ci si preoccupa non riguarda l’idea che i personaggi possano morire. Il pubblico vuole scoprire come vivono”.

Quindi Black ha aggiunto: “Sentivamo di non poter realizzare uno show di successo che fosse solo uno show sui mostri. Doveva essere uno spettacolo sulle persone che vivono in un mondo in cui i mostri sono reali. Si trattava di trovare quel delicato equilibrio tra lo spettacolo e l’intima storia umana. Sapevamo che, come realtà pratica, abbiamo un budget generoso con cui realizzare una grande serie, ma non possiamo fare quello che fanno i film”.

Il produttore ha poi continuato a spiegare la filosofia dietro questo genere di lavori: “Per costruire uno show televisivo dalle fondamenta, bisogna creare qualcosa a cui la gente voglia tornare ancora e ancora e ancora. Quindi penso che ciò che li porterà a tornare settimana dopo settimana non siano necessariamente grandi battaglie di mostri. Deve essere un gruppo di esseri umani di cui si vuole seguire il viaggio”.

In attesa di poter vedere i promossimi episodi dello show dedicato al Monsterverse, vi lasciamo al trailer ufficiale di Monarch.