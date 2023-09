Monarch Legacy of Monsters, c'è una sorpresa clamorosa nel trailer della serie di Godzilla

Dopo le ultime indiscrezioni sulla finestra di uscita di Monarch: Legacy of Monsters, la piattaforma di streaming on demand Apple TV+ ha svelato il primo trailer dell'attesissima serie tv live-action di Godzilla, ambientata nel MonsterVerse di Legendary Pictures.

Oltre a confermare ufficialmente che Monarch: Legacy of Monsters uscirà il 17 novembre prossimo in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Apple TV+, il filmato promozionale disponibile all'interno dell'articolo svela anche il ritorno a sorpresa di John Goodman, che nella serie live-action di Godzilla riprenderà il ruolo dell'amatissimo William 'Bill' Randa già interpretato nell'apprezzato Kong: Skull Island, il secondo capitolo del franchise targato Warner Bros. Non è chiaro al momento quanto sarà esteso il suo ruolo, ma nella clip vediamo un gruppo di giovani imbattersi in alcuni nastri inquietanti lasciati dal Bill Randa, che lavorava come criptozoologo per l'organizzazione scientifica Monarch.

"Il mondo è in fiamme", avverte il Lee Shaw interpretato da Kurt Russell, che nella serie interpreterà lo stesso personaggio di suo figlio Wyatt Russell ma in un'epoca diversa. Il cast è completato da Anna Sawai, Mari Yamamoto, Anders Holm, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Joe Tippett e Elisa Lasowski: la serie, quinto capitolo della saga dopo i film Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017), Godzilla: King of the Monsters (2019) e Godzilla vs Kong (2021), esordirà con i primi due episodi su Apple TV Plus dal 17 novembre, mentre le successive otto puntate (per un totale di 10 capitoli) arriveranno settimanalmente. La saga, lo ricordiamo, continuerà nel 2024 con il nuovo film Godzilla x Kong: Il nuovo impero.

Per altre novità dal mondo di Godzilla, guardate anche il trailer di Godzilla: Minus Zero, il nuovo film live-action giapponese prodotto dalla Toho in occasione del 70esimo anniversario del personaggio.