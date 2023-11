Monarch: Legacy of Monsters, Matt Shakman: 'Una serie con tanto cuore'

Questo fine settimana il MonsterVerse si arricchirà di un nuovo capitolo con il debutto di Monarch: Legacy of Monsters, nuova serie Apple TV+ che vede protagonista la coppia padre-figlio costituita da Kurt Russell e suo figlio Wyatt. La serie introdurrà nuovi mostri e kaiju e un'avventura dotata di gran cuore che sarà disseminata in tutto il mondo.

In un'intervista esclusiva a CBR, il produttore esecutivo di Monarch: Legacy of Monsters, Matt Shakman, che ha anche diretto i primi due episodi, ha spiegato in che modo il team creativo ha portato il MonsterVerse sul piccolo schermo per una storia ambiziosamente più lunga e ha anche parlato dei temi più profondi e dell'elemento umano che stanno dietro a Legacy of Monsters in vista della sua première su Apple TV+.

"Sono un grande fan di Godzilla. Lo sono fin da quando ero bambino. Sono un fan del MonsterVerse che la Legendary ha costruito e di tutti i fantastici film che la Toho ha continuato a realizzare con Godzilla, quindi è stata una gioia partecipare a questo progetto. La sfida che abbiamo dovuto affrontare è stata quella di portarlo in televisione e su Apple TV+. Con oltre 10 ore di durata, dovevamo creare una storia in cui ci si saremmo innamorati di quei personaggi e dove avremmo fatto il tifo per loro", ha spiegato. Scoprite anche quando è ambientata Monarch nella timeline del MonsterVerse.

"La nostra scelta, fin dall'inizio, è stata quella di raccontare la storia del MonsterVerse dal punto di vista umano, come ci si sente tra le persone - ha proseguito Shakman - Avreste fatto il tifo per questi personaggi, ne avreste avuto paura e li avreste celebrati mentre attraversavano questa storia. Quello che penso sia così speciale di ciò che Matt Fraction e Chris Black hanno creato è che si tratta di un dramma multigenerazionale, un mistero multigenerazionale. Si dà anche il caso che coinvolga dei mostri incredibili. Come regista, è stata una gioia incredibile poter affrontare tutti questi elementi".

Monarch: Legacy of Monsters debutterà su Apple TV+ con i primi due episodi il 17 novembre prossimo.