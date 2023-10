Monarch Legacy of Monsters, spettacolare full trailer per la serie live-action di Godzilla

A seguito della presentazione del poster ufficiale di Monarch: Legacy of Monsters, la piattaforma di streaming on demand Apple TV+ ha stupito il New York Comic-Con con il lancio del full trailer della serie live-action di Godzilla.

Durante l'evento, Apple TV+ e il team creativo di Monarch: Legacy of Monsters hanno presentato il trailer dell'attesissima serie basata sul Monsterverse della Legendary: interpretata da Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett ed Elisa Lasowski, Monarch: Legacy of Monsters' farà il suo debutto su Apple TV+ il 17 novembre con i primi due episodi dei dieci previsti in totale, seguiti da un episodio ogni venerdì fino al 12 gennaio 2024.

A presentare il trailer è stato il team creativo della serie, composto dai produttori esecutivi Chris Black, Matt Fraction, Tory Tunnell, il produttore esecutivo e regista Andy Goddard, la direttrice del casting Ronna Kress e il supervisore dei VFX Sean Konrad, che al termine dell'anteprima hanno partecipato a un incontro moderato dal giornalista d'intrattenimento Scott Mantz. Matt Shakman, regista di WandaVision scelto dai Marvel Studios per il film dei Fantastici 4, ha diretto i primi due episodi e funge anche da produttore esecutivo.

