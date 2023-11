Monarch: Legacy of Monsters, spiegazione della timeline del MonsterVerse

Dopo aver chiarito l'ambientazione di Monarch: Legacy of Monsters, resta da chiedersi in che punto del franchise collocare la serie TV live-action di Godzilla: per scoprirlo, facciamo innanzitutto chiarezza sulla timeline del MonsterVerse.

Appurata la successione dei quattro film – Kong: Skull Island (2017), Godzilla (2014), Godzilla II - King of the Monsters (2019) e Godzilla vs Kong (2021) –, gli eventi di Monarch: Legacy of Monsters si articolano in due periodi distinti: il primo si colloca prima di Kong: Skull Island, mentre il secondo tra Godzilla e Godzilla II - King of the Monsters. Ecco perché la serie TV richiede la visione di soltanto due pellicole, nonostante in caso contrario risulti ugualmente godibile. In particolare, le sequenze fanno riferimento agli anni '50 e al 2015.

Se non avete ancora visto i film in questione, c'è ancora tempo per recuperarli! Ecco il calendario di pubblicazione:

Episodio 1: 17 novembre 2023.

Episodio 2: 17 novembre.

Episodio 3: 22 novembre.

Episodio 4: 1° dicembre.

Episodio 5: 8 dicembre.

Episodio 6: 15 novembre.

Episodio 7: 22 dicembre.

Episodio 8: 29 dicembre.

Episodio 9: 5 gennaio.

Episodio 10: 12 gennaio.

Ecco la sinossi ufficiale: "Dopo la fragorosa battaglia tra Godzilla e i Titani che rase al suolo San Francisco, e dopo la scioccante rivelazione sull'entità dei mostri, Monarch: Legacy of Monsters ripercorre le tracce di due fratelli alla ricerca del padre, così da scoprire il legame della loro famiglia con l'organizzazione segreta conosciuta come Monarch".

Le prime due puntate sono ora disponibili su Apple TV+. Per un primo sguardo sugli eventi, non perdetevi il trailer ufficiale di Monarch: Legacy of Monsters.