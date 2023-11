Monarch: Legacy of Monsters, i Titani del MonsterVerse nelle nuovo foto

In arrivo in streaming questo novembre è Monarch: Legacy of Monsters, la serie live-action di Godzilla che sta facendo parlare tutti. Giusto per aumentare l'attesa dello show, Entertainment Weekly ha condivido delle nuove foto che mostrano dei Titani davvero spaventosi.

Come potrete vedere dalle immagini che vi abbiamo riportato, il protagonista di questa nuova serie firmata Apple TV+ non sarà solamente Godzilla, ma nuovi mostri dall'aspetto non meno terrificante.

Seguendo la storia di due fratelli che scavano nella loro storia familiare per capire il collegamento con Monarch, l'organizzazione segreta della saga, il live-action vede i protagonisti negli anni '50 e in quel periodo in cui la Monarch è in pericolo. Gli eventi hanno luogo dopo lo contro tra Godzilla e i Titani che ha distrutto San Francisco.

Ma non vogliamo dirvi troppo: per il resto vi rimandiamo al trailer ufficiale di Monarch: Legacy of Monsters. Presentato dal team creativo della serie, il trailer vede attori come Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto e vedrà la luce il 17 novembre. Usciranno quel giorno i primi due episodi, ma ne seguiranno altri 8 a cadenza settimanale fino al 12 gennaio 2024.

Cosa ne pensate di questi nuovi Titani? Siete curiosi di vederli all'azione nella serie live-action Monarch: Legacy of Monsters.