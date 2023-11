Monarch, Matt Shakman paragona Godzilla e i Titani ai Fantastici 4

Il debutto di Monarch: Legacy of Monsters ha convinto buona parte della critica e anche il pubblico sta scoprendo la nuova serie Apple TV+ ambientata nel MonsterVerse. Il regista, nel corso di una nuova intervista, ha quindi colto l'occasione per paragonare il suo lavoro sulla serie alla sua prossima avventura, ovvero la regia di Fantastic Four.

Matt Shakman è un regista che ha spaziato diversi generi, dalle commedie come It's Always Sunny in Philadelphia ai drammi come The Good Wife. Negli ultimi anni, però, è riuscito a lasciare la sua impronta su storie più fantastiche, tra cui la regia di due episodi di Game of Thrones, l'intera serie WandaVision e, più recentemente, i primi due episodi di Monarch: Legacy of Monsters.

Prossimamente, Shakman dirigerà il prossimo film della Marvel, Fantastic Four, e quindi ha detto la sua su come Godzilla e il franchise del MonsterVerse abbiano lo stesso fascino dei personaggi Marvel.

Monarch ha presentato in anteprima i suoi primi due episodi la scorsa settimana, proiettando gli abbonati ad Apple TV+ nel periodo post-Godzilla, quando il pubblico ha appreso solo di recente dell'esistenza dei Titani. Shakman ha quindi raccontato la sua esperienza su Monarch e di quanto fosse paragonabile al lavoro svolto nel MCU con WandaVision.

"Adoro Godzilla così come amo l'Universo Marvel, e credo di essere cresciuto amando i film di Godzilla nello stesso modo in cui sono cresciuto leggendo i fumetti Marvel. Quindi la possibilità di entrare in questa sandbox e di giocare con questi personaggi, che siano mostri o supereroi, è sempre una gioia", ha dichiarato Shakman.

"E penso che quando si lavora con questi personaggi che sono esistiti nel tempo, questi mostri, questi supereroi, si ha il piacere di cercare di immaginarli e reimmaginarli per il nostro mondo, il nostro tempo e il nostro momento. Ho adorato farlo su WandaVision e quindi su Monarch. E penso che Monarch sia un modo incredibilmente nuovo e originale di raccontare questa storia umana multigenerazionale, questo mistero. E i mostri sono così importanti per la narrazione e per questi personaggi umani, in un modo così emozionante che sono rimasto sbalordito da ciò che Matt Fraction e Chris Black hanno creato, ed ero così entusiasta di collaborare con loro per cercare di portarlo in vita".

In seguito, il regista ha rivelato cosa di quanto imparato sul set di Monarch porterà con sé sul set di Fantastic Four per i Marvel Studios.

"Ogni progetto è sicuramente fonte di ispirazione per gli altri che vengono dopo. Si imparano tante lezioni diverse lungo il percorso, ma credo che sia come quello di cui parlavamo prima. Amo i personaggi dei Fantastici Quattro tanto quanto amo Godzilla, tanto quanto amo Visione e Wanda, e voglio solo trovare il modo migliore per portarli in vita e guardarli con gli occhi di oggi in modo da capire come interpretarli in questo momento. Penso che questo sia il bello di questi personaggi e di Godzilla. Ci saranno film su Godzilla per centinaia di anni ancora, si spera, e si potranno raccontare storie diverse e generazioni diverse, e registi diversi guarderanno al loro mondo guardando Godzilla in modo diverso. E credo che questo sia anche ciò che ci offrono i personaggi Marvel".

Al momento, Fantastic Four ha una data d'uscita fissata al 2 maggio 2025 e dovrebbe essere il primo film della Fase 6 del MCU.