Mondiali Qatar 2022, le partite di oggi 25 Novembre 2022 in TV e streaming 4K

Continuano i Mondiali di Qatar 2022. Dopo la bella prestazione del Brasile, oggi si torna nuovamente in campo con quattro partite della fase a gironi. Tra i protagonisti troviamo anche i padroni di casa del Qatar, che devono rifarsi dopo la sconfitta all'esordio.

Oggi, 25 novembre 2022, inizia il secondo turno della fase a gironi. Vediamo qual è la programmazione completa ed i canali di riferimento:

Ore 10:45 - Rai2 HD, Rai 4K (110 Digitale Terrestre, 210 Tivùsat): Galles vs Iran

Ore 13:45 - Rai2 HD, Rai 4K: Qatar vs Senegal

Ore 16:40 - Rai2 HD, Rai 4K: Paesi Bassi vs Ecuador

Ore 19:45 - Rai1 HD, Rai 4K: Inghilterra vs USA

Al termine delle quattro partite andrà in onda su Rai1 HD e Rai 4K "Il Circolo dei Mondiali", il programma di approfondimento con Alessandra De Stefano, Sara Simeoni, Jury Chechi e Diego Antonelli.

Alle 23, invece, sempre sugli stessi canali sarà la volta della "Bobo TV - Speciale Qatar" con Christian Vieri, Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola.

Per tutte le informazioni su come vedere i Mondiali di Qatar 2022 in 4K, ricordiamo che è disponibile il nostro approfondimento dedicato che spiega come accedere alla massima risoluzione, a patto però di soddisfare i requisiti richiesti.