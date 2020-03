La fine del mondo è solo l'inizio nel poster ufficiale di The Walking Dead: World Beyond

Dopo aver visto i protagonisti in azione nel primo primo trailer di The Walking Dead: World Beyond, la serie spin-off torna a mostrarsi con un nuovo poster e una serie di immagini ufficiali.

Il coloratissimo poster, che potete trovare come sempre in calce alla notizia, oltre ad anticipare un cambio di tono rispetto allo show originale conferma che World Beyond sarà composta solamente da due stagioni, al contrario di Fear The Walking Dead che a breve tornerà in onda con un sesto arco narrativo.

Le immagini offrono invece un nuovo sguardo al gruppo di giovani protagonisti: Alexa Mansour nei panni di Hope, Aliyah Royale in quelli di Iris, Hal Cumpston nel ruolo di Silas, Nicolas Cantu nei panni di Elton e infine Nico Tortorella nel ruolo di Felix.

Ambientata nell'universo della serie AMC, World Beyond racconta le vicende della prima generazione cresciuta nel panorama post-apocalittico. Due sorelle lasciano il posto sicuro in cui vivono insieme a due amici per affrontare i pericoli del mondo esterno per lanciarsi in un importante missione. Inseguiti da chi desira proteggerli e chi vuole solo fargli del male, i ragazzi saranno protagonisti di una storia di crescita e trasformazione.

La serie, lo ricordiamo, sarà distribuita in Italia da Amazon Prime Video. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, lo show andrà invece in onda su AMC a partire dal prossimo 12 aprile.