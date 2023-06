Questo Mondo non mi Renderà Cattivo: arriva l'animation art book di Zerocalcare

La nuova, attesissima, serie Questo Mondo non mi Renderà Cattivo, scritta dall’ autore di culto del fumetto indipendente Zerocalcare, è in procinto di essere lanciata su Netflix e spera di ripetere il successo di Strappare Lungo i Bordi. Per l’occasione Bao Publishing sta per pubblicare un volume intitolato Zerocalcare Animation Art Book.

L’intervista promozionale rilasciata da Netflix per Questo Mondo non mi Renderà Cattivo con protagonisti Valerio Mastandrea e lo stesso autore della serie Zerocalcare ha messo i due di fronte a quegli aspetti della società capaci di tirare fuori il loro lato peggiore.

Per celebrare l’uscita del nuovo show, la casa editrice storica del fumettista sta per rendere disponibile una collezione di artwork, foto dal backstage e disegni preparatori inerenti le due produzioni animate dell’autore.

Il libro, di 144 pagine, uscirà in formato cartonato al prezzo di 22 euro e sarà disponbiile nelle fumetterie e librerie dal 20 giugno 2023.

Questa la presentazione della casa editrice: "Tre anni, due serie animate. Il viaggio di Zerocalcare nel mondo dell’animazione viene raccontato per la prima volta in modo organico, con materiale inedito e mai visto prima: bozzetti, production art, foto dai backstage e disegni preparatori, con interviste alle principali figure che hanno lavorato a Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo. Uno sguardo divertito e divertente dietro le quinte di due delle serie animate più amate degli ultimi anni, un racconto per emozioni e immagini senza precedenti, per svelare la magia dell’animazione, senza rovinarla.

Un bellissimo cartonato a colori con sovraccoperta, per rendere giustizia alla bellezza del materiale che presenta".



Vi lasciamo, in calce all’articolo, la copertina del libro diffusa dall’editore e vi ricordiamo di dare un’occhiata al trailer di Questo Mondo non mi Renderà Cattivo, capace di raccontare le atmosfere della nuova serie Netflix e di presentare un nuovo personaggio del mondo creato da Zerocalcare.

Questo Mondo non mi Renderà Cattivo sarà disponibile su Netflix dal 9 giugno 2023.