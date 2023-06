Questo Mondo non mi renderà Cattivo, la battuta su Stranger Things fa infuriare gli USA

Nelle opere di Zerocalcare i riferimenti alla cultura pop presente e passata si sprecano, e Questo Mondo non mi Renderà Cattivo non fa eccezione: esempio perfetto è la sequenza in cui il fumettista romano chiama in causa Stranger Things, citando la famosa scena in cui Will piange dando sfogo ai suoi sentimenti per Mike.

Una scena che va ad inserirsi perfettamente nella nuova serie animata targata Netflix, proprio come tutte le canzoni presenti nella colonna sonora di Questo Mondo non mi Renderà Cattivo: la cosa non sembra però esser stata presa benissimo da alcuni fan statunitensi, che tramite Twitter hanno attaccato senza troppi giri di parole il lavoro di Michele Rech.

"Come può Netflix permettere queste cose? HANNO 14 ANNI" si legge nel post di un utente (palesemente in errore, per inciso, dal momento in cui i protagonisti di Stranger Things hanno tutti abbondantemente superato la soglia della maggiore età), mentre qualcuno scomoda addirittura l'antisemitismo facendo riferimento alla rappresentazione del taglio di capelli di Will!

Insomma, come spesso capita in questi casi qualcuno si è fatto un po' prendere la mano: si tratta, comunque, di attacchi isolati che non sembrano poter sfociare in qualcosa di più grosso. Critiche giustificate o meno a parte, comunque, scopriamo insieme a quale fumetto potrebbe essere ispirata Questo Mondo non mi Renderà Cattivo.