Questo Mondo non mi Renderà Cattivo, tutte le canzoni della colonna sonora

Zerocalcare non ha mai nascosto il suo amore per la musica, presente da sempre e in quantità massicce anche nelle graphic novel dell'amatissimo fumettista romano: Strappare Lungo i Bordi aveva confermato la cosa e, di conseguenza, Questo Mondo non mi Renderà Cattivo non fa che ribadire il concetto con una soundtrack di tutto rispetto.

La musica la fa infatti da padrona anche nella nuova serie di Michele Rech, a partire dal pezzo di Giancane che apre il tutto (Sei in un Paese Meraviglioso): ad accompagnarci nel corso del primo episodio della serie sono dunque i The Clash con I Fought the Law, i Counting Crows di Mr. Jones, l'iconica Friday I'm in Love dei The Cure e A Different Place dei California Calling.

Il numero di brani aumenta nel secondo episodio, che ospita A New Error dei Moderat, Don't Look Back in Anger degli Oasis, The Producer di Luca Trucillo e Timebomb dei Chumbawamba, proseguendo poi con Made of Stone e Slipstream di Bruce Maginnis e Bits of Kids dei Stiff Little Fingers. È invece MMMbop degli Hanson ad aprire il terzo episodio della serie, che ci fa poi ascoltare Restless di Neja e 74-75 dei The Connells.

Sono tre i brani presenti nel quarto episodio: Sommersi di Bull Brigade e Fabio Valente, Nothing's Gonna Hurt You Baby dei Cigarettes After Sex e Perfect Day di Lou Reed, mentre penultimo e ultimo episodio si snodano tra Cumuli (883), La Voce che ho in Corpo (El Santo), Se io, se Lei (Biagio Antonacci), Questo Mondo non mi Renderà Cattivo (Path), Safe Heaven (Angelic Upstarts), Sarà Perché ti Amo dei Ricchi e Poveri, What Are You So Afraid Of dei Videoclub e Spirits degli Strumbellas. E voi, avete apprezzato la colonna sonora della nuova serie di Zero? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Questo Mondo non mi Renderà Cattivo.