Questo mondo non mi renderà cattivo, chi canta la sigla della serie?

"Giancane cantaci la vita", si legge nella descrizione del video youtube della sigla di Questo mondo non mi renderà cattivo, secondo capitolo della saga di Zerocalcare. La seconda stagione, come anche d'altronde la prima, non ha solamente commosso i fan ma l'ha anche fatti riflettere moltissimo, dati i numerosi insegnamenti che lo show veicola.

È questo il nome dell'artista che dà vita alla sigla della serie. Giancane è infatti autore di Sei in un paese meraviglioso, canzone ironica scelta per 'rappresentare' la nuova serie del fumettista. L'artista è anche autore della colonna sonora del progetto. La canzone cita inizialmente la famosa canzone di Raf e Umberto Tozzi, per poi descrivere quello che è il "Bel Paese".

Non è la prima volta che Zerocalcare (pseudonimo di Michele Rech) collabora con Giancane. Nella prima stagione, Strappare lungo i bordi, è stato sempre lui a realizzarne la sigla.

Ma il titolo della serie "Questo mondo non mi renderà cattivo" da dove viene? E qui spunta il nome di un altro artista: Path. Il cantautore infatti ha scritto nel 2018 una canzone dallo stesso titolo a cui si è ispirato Rech.

Questo mondo non mi renderà cattivo