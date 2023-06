Questo Mondo non mi Renderà Cattivo, è faida tra gelati milanesi e romani dopo la serie

Il gelato di Secco è uno dei punti di contatto tra Strappare Lungo i Bordi e Questo Mondo non mi Renderà Cattivo: pur ripartendo quasi da zero dopo il suo esordio su Netflix, Zerocalcare ha infatti voluto mantenere il tormentone del suo personaggio tra i punti fissi a cui affidarsi, scatenando anche una piccola faida.

Storie di poster e cartelli, proprio come quello con il quale Zerocalcare ha voluto omaggiare Boris: a far scoppiare la guerra tra le gelaterie romane e quelle milanesi è stato però un messaggio affisso alle pareti della gelateria che si occupa del sostentamento di Secco, sul quale si legge "la panna è gratis perché non stamo a Milano".

Una frecciatina passata tutt'altro che inosservata e che ha fatto scoppiare una diatriba abbastanza accesa tra i titolari di gelateria che sostengono che la panna vada effettivamente regalata ("È una coccola per il cliente, rientra nel costo del gelato" sostiene Marco Radicioni di Otaleg) e quelli che, invece, sottolineano il costo di materie prime e macchinari per la produzione e l'erogazione ("Qualsiasi aggiunta, tra materia prima e lavoro, ha un costo aziendale e ancor più ora sono tutti fattori da tenere sotto controllo" fa presente Vittorio Biossia di Bioesserì e Baunilla).

E voi, da che parte state? Panna gratis o a pagamento? Ci piacerebbe chiedere il parere di Secco, ma insomma, immaginiamo di conoscere già la sua risposta! Gelati a parte, comunque, qui trovate la nostra recensione di Questo Mondo non mi Renderà Cattivo.