Questo Mondo non mi Renderà Cattivo, a quale fumetto è ispirata la serie di Zerocalcare?

Questo Mondo non mi Renderà Cattivo ha confermato l'incredibile naturalezza con cui Zerocalcare si muove nel mondo dell'animazione, non rinunciando mai al suo stile né a quei temi che gli sono cari e che sempre ha trattato nelle sue opere cartacee: viene spontaneo chiedersi, dunque, se sia stata una di queste a ispirare la serie.

La risposta, in questo caso, è no: Questo Mondo non mi Renderà Cattivo non è tratta da nessuna delle graphic novel pubblicate dal fumettista romano, a differenza di Strappare Lungo i Bordi che, pur essendo composta per la gran parte da materiale originale, attingeva comunque a piene mani da La Profezia dell'Armadillo, della cui storia era a tutti gli effetti una riproposizione.

Ciò non vuol dire, comunque, che gli argomenti trattati nella serie non trovino un parallelo nei fumetti di Michele Rech: in questo caso il riferimento è in particolare a Macerie Prime, romanzo a fumetti pubblicato in due volumi nel quale il nostro Zero si trova a confrontarsi con l'inevitabile senso di colpa derivato dall'essere "quello che ce l'ha fatta" davanti ad amici che spesso sono costretti ad arrangiarsi per tirare avanti, tema affrontato a più riprese nella serie Netflix.

E voi, avete notato altre somiglianze con le opere di Zerocalcare? Fatecelo sapere nei commenti! Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di Questo Mondo non mi Renderà Cattivo.