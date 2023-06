Questo Mondo non mi Renderà Cattivo, avete notato l'omaggio di Zerocalcare a Boris?

Darsi alla lettura o alla visione di un'opera di Zerocalcare vuol dire immergersi in un mondo in cui i riferimenti alla cultura pop dei giorni nostri sono sempre dietro l'angolo, dai più evidenti a quelli più nascosti: Questo Mondo non mi Renderà Cattivo non fa eccezione, come molti fan non hanno perso tempo a notare.

La nuova serie ideata da Michele Rech è infatti un vero e proprio tripudio di easter-egg e omaggi a film, serie TV, fumetti e tutto ciò che rientra nel bagaglio culturale del fumettista romano, che è in fondo un po' quello di tutti i suoi fan: bagaglio di cui fa ovviamente parte anche Boris, non a caso protagonista di una delle prime strizzatine d'occhio della serie Netflix.

Nel corso del primo episodio, infatti, durante l'interrogatorio di Zerocalcare fa bella mostra di sé un poster in cui è palese il riferimento a Caprera, una delle famose fiction facenti parte dell'enorme quantità di "monnezza" (per citare proprio il personaggio di Francesco Pannofino) girata dal povero René Ferretti.

"Ti amo ma siamo fratelli" recita il poster in questione, che ritrae due carabinieri in riva al mare: nel caso in cui non fosse chiaro il riferimento, all'interno della news troverete il video dell'estratto del secondo episodio della prima stagione di Boris. Easter-egg a parte, comunque, per saperne di più vi lasciamo qui la nostra recensione di Questo Mondo non mi Renderà Cattivo.