Questo mondo non mi renderà cattivo: nuovo poster per la serie Netflix di Zerocalcare

Questo mondo non mi renderà cattivo, la seconda serie animata scritta e diretta da Zerocalcare che debutterà in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix il 9 giugno in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, è tornata a mostrarsi con un nuovo poster ufficiale.

La locandina dello show, disponibile in calce all'articolo, arriva a qualche settimana dalla pubblicazione del trailer ufficiale di Questo mondo non mi renderà cattivo, che ha presentato il ritorno del mondo narrativo, del linguaggio unico e dei personaggi storici e inconfondibili dell’universo di Zerocalcare: nella nuova serie a Zero, Sarah, Secco, l’Armadillo, l’immancabile coscienza di Zero, doppiato anche questa volta dalla voce inconfondibile di Valerio Mastandrea, si aggiunge un nuovo, centralissimo personaggio, Cesare. Nella storia, un vecchio amico torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto. Zerocalcare vorrebbe fare qualcosa per lui ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo.

Prodotta da Movimenti Production, società del gruppo Banijay, in collaborazione con BAO Publishing, Questo mondo non mi renderà cattivo sarà composta da 6 episodi da circa mezz’ora ciascuno, che entreranno ancora più a fondo nelle tematiche care all’autore.

