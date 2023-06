Questo mondo non mi renderà cattivo, i segreti dell'animazione della serie di ZeroCalcare

Dopo il successo di Strappare lungo i bordi, ZeroCalcare torna a raccontare il suo "mondo" in Questo mondo non mi renderà cattivo. Ma come si materializza la "magia" dell'animazione? A raccontarlo sono stati, in un video pubblicato sui canali social di Netflix, coloro che hanno lavorato al progetto.

Nel video vengono mostrate tutte le fasi di realizzazione della serie, dal concept del primo schizzo fino all'animazione vera e propria realizzata da un team specializzato. Nonostante con le nuove tecnologia possa sembrare assurdo da dire, un prodotto come Questo mondo non mi renderà cattivo è fortemente artigianale caratterizzato dal lavoro di tante persone e di tanti esperti del settore dell'animazione. Se in Strappare lungo i bordi si era cercato di portare in tv lo stile di ZeroCalcare, in questo secondo prodotto si cerca di ampliare ancor di più la storia già introdotta.

A differenza della prima serie realizzata dal fumettista romano, Questo mondo non mi renderà cattivo si spinge anche su terreni più pericolosi toccando temi che tuttora sono al centro del dibattito pubblico italiano. Dall'immigrazione fino alle dipendenze, gli episodi riescono a trattare temi delicati con riflessioni non banali e pungente ironia (quando necessario). La ricca colonna sonora di Questo mondo non mi renderà cattivo la rende una piccola chicca anche dal punto di vista musicale.

Per scoprire qualcosa di più sulla serie di ZeroCalcare vi consigliamo la nostra recensione di Questo mondo non mi renderà cattivo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!