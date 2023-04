Questo mondo non mi renderà cattivo, la nuova serie di Zerocalcare ha una data d'uscita!

Netflix ci ha lasciato appena il tempo di riprenderci da quella bomba che è stata Strappati lungo i bordi prima di sganciarne un'altra di proporzioni potenzialmente identiche se non maggiori: Questo mondo non mi renderà cattivo è la nuova serie animata di Zerocalcare che, dopo l'annuncio dello scorso novembre, ha finalmente una data d'uscita.

Dopo averci presentato la serie nel trailer di Questo mondo non mi renderà cattivo rilasciato lo scorso febbraio, infatti, Netflix ha deciso di fornirci qualche informazione in più con un nuovo, breve teaser che mette insieme varie scene della serie apparentemente scollegate tra loro, ma che soprattutto ci svela il giorno in cui potremo finalmente fiondarci sul divano a goderci le nuove (dis)avventure di Zero e dei suoi amici.

Il grande giorno è dunque fissato per il prossimo 9 giugno: fino a quel momento ci toccherà limitarci a fantasticare su ciò che ci viene mostrato in questo teaser, fra il ritorno dell'amatissimo tormentone di Secco e l'ennesima crisi d'ansia della mamma di Zero per le sorti di suo figlio, fino all'inevitabile e cinico commento dell'Armadillo ancora una volta interpretato da Valerio Mastandrea.

Cosa ne dite? Vi sembra abbastanza per concedere una possibilità a questa nuova fatica di Zerocalcare? Fatecelo sapere nei commenti! Noi, dal canto nostro, non vediamo l'ora che arrivi il prossimo giugno.