Questo Mondo non mi Renderà Cattivo, la serie di Zerocalcare ha delle scene post-credit?

Croce e delizia del cinema e della serialità televisiva dei giorni nostri, le scene post-credit ci hanno regalato più volte delle perle fondamentali per godere al meglio di un film o di uno show, smettendo ben presto di limitarsi, come pratica, al pionieristico MCU: un discorso che riguarda anche Questo Mondo non mi Renderà Cattivo?

Mentre Zerocalcare ci spiega il ristretto vocabolario di Secco in un video pubblicato su YouTube, molti utenti Netflix hanno già terminato la loro prima visione della nuova serie firmata dal fumettista di Rebibbia: saranno stati premiati coloro che, tra questi, hanno pazientato anche durante i titoli di coda dell'ultimo episodio?

La risposta è che sì, c'è una scena che ci permette di passare qualche altro istante in compagnia di Zero e dell'Armadillo dopo il finale, ma arriva in realtà pochi attimi dopo l'inizio dei credit: si tratta di una scena in cui scopriamo in che modo il programma televisivo che avrebbe dovuto ospitare il nostro protagonista abbia sopperito all'assenza del suo ospite, mettendoci una pezza davvero tutta da ridere.

Tutto qui, dunque: una breve scena mid-credit che non aggiunge dettagli particolarmente significativi alla trama, ma che chiude in maniera leggera e meravigliosamente surreale una serie che, come sempre quando si tratta di Zerocalcare, alterna momenti di pura comicità a riflessioni serie e profonde sulla nostra società. Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di Questo Mondo non mi Renderà Cattivo.