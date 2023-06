Questo Mondo non mi Renderà Cattivo... O sì? Le confessioni di Zerocalcare e Mastandrea

È un'affermazione forte, quella sulla quale fa perno il titolo della nuova serie di Zerocalcare: Questo Mondo non mi Renderà Cattivo è una di quelle cose che probabilmente ci siamo ripetuti, in una forma o nell'altra, più di una volta nella vita, magari non riuscendo mai a mantenere il punto. Ci saranno riusciti Zero e Valerio Mastandrea?

Per scoprirlo non resta altro da fare che dare un'occhiata al nuovo video pubblicato sul canale YouTube di Netflix che, un po' di settimane dopo l'arrivo del nuovo trailer di Questo Mondo non mi Renderà Cattivo, ci ricorda l'imminente uscita della serie proponendo ai suoi due protagonisti di confessare quelle cose davanti alle quali proprio non riescono a non "rosicare".

Dagli applausi agli atterraggi degli aerei alla gente che russa, passando per chi vuole insegnarci a fare il nostro lavoro: Michele e Valerio toccano più di un tasto dolente nel corso di questo breve confessionale, tra un Mastandrea decisamente più incline alle arrabbiature e uno Zerocalcare in mood particolarmente zen e "vivi e lascia vivere", cosa che la voce dell'Armadillo non manca di fargli notare lanciandogli più di una frecciatina.

E voi, cos'avreste risposto alla fatidica domanda? Esiste qualcosa capace di rendervi davvero cattivi? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate il nuovo poster di Questo Mondo non mi Renderà Cattivo.