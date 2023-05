Questo Mondo non mi Renderà Cattivo: il nuovo trailer ci presenta un nuovo personaggio

Il momento di tornare a Rebibbia si avvicina! Questo Mondo non mi Renderà Cattivo ci permetterà di tornare a spasso per la Capitale in compagnia di Zero e dell'inseparabile Armadillo, come Netflix non manca di ricordarci con il nuovo trailer della serie rilasciato proprio in questi minuti.

Dopo averci ricordato l'appuntamento con ZeroCalcare con l'ultimo poster di Questo Mondo non mi Renderà Cattivo, la piattaforma ci ha infatti permesso di dare un nuovo sguardo alle avventure inedite dei nostri eroi, tra vecchie conoscenze e qualche new entry talvolta non particolarmente rassicurante.

Ai già noti Zero, Secco e Alice, la serie sembra infatti voler affiancare tale Cesare, personaggio che sembrerebbe esser saltato fuori dal passato dei nostri protagonisti e con la cui aria alquanto prepotente l' alter-ego di Michele Rech non pare essere così a suo agio. Nuovi ingressi nel cast a parte,comunque, non mancheranno le solite perle dell' Armadillo doppiato da Valerio Mastandrea (per informazioni saltare al finale del trailer). Cosa ne dite? Pensate ci siano i presupposti per bissare il successo di Strappare Lungo i Bordi? Diteci la vostra nei commenti! Questo Mondo non mi Renderà Cattivo, vi ricordiamo, farà il suo esordio su Netflix il prossimo giugno: noi, ovviamente, saremo lì in prima linea!