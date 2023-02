Questo mondo non mi renderà cattivo: Zerocalcare cantante nel trailer della serie Netflix

Si sa che il Festival di Sanremo è l'occasione non solo per la Rai ma anche per le altre piattaforme per presentare i suoi nuovi programmi e Netflix ne ha approfittato per anticipare il ritorno di Berlino nello spin-off de La casa di carta mentre ieri sera ha diffuso il trailer della nuova serie di Zerocalcare, Questo mondo non mi renderà cattivo.

Il filmato inizia con un simpatico siparietto in cui vediamo la versione animata di Zerocalcare che viene costretta da Netflix a cantare per presentare la sua nuova serie in arrivo, ma il personaggio si rifiuta e suggerisce se sia meglio mostrare direttamente qualche spezzone reale della serie vera e propria. Così, nelle immagine successive, scorre un'intera carrellata di sequenza della nuova serie, che non è un sequel di Strappare lungo i bordi, ma ne conserva gli stessi personaggi per raccontare una storia completamente nuova.

Il titolo richiama il mantra che il disegnatore si ripete in continuazione per non farsi trascinare dal caos e dalle tentazioni deteriori del mondo che lo circonda. Come si vede, accanto al protagonista Zero torneranno anche Sarah, Secco (destinato ad avere decisamente più battute stavolta) e ovviamente l'immancabile Armadillo, che avrà ancora una volta la voce di Valerio Mastandrea.

La serie, prodotta da Movimenti Production/Banijay in collaborazione con Bao Publishing, casa editrice che da sempre pubblica le opere di Zerocalcare (tra cui la più recente No Sleep Till Shengal, dedicata alla resistenza curda in Iraq, pubblicata anche all'estero), non ha ancora una data di uscita ufficiale (il trailer scherza con la didascalia "non arriverà la prossima settimana", prima di piazzare il più blando "prossimamente"), ma sappiamo con certezza che uscirà nel corso del 2023, oltre un anno dopo la precedente Strappare lungo i bordi appunto.