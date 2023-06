Questo Mondo non mi Renderà Cattivo, Zerocalcare: 'Con me lavorano 300 persone'

Si dica quel che si vuole su Zerocalcare, ma non che sia uno che cerca di prendersi ogni merito: il fumettista romano ha più volte ribadito di dovere moltissimo al team che ha lavorato con lui in occasione delle due serie animate pubblicate per Netflix, sottolineando ancora una volta il concetto dopo Questo Mondo non mi Renderà Cattivo.

Mentre negli Stati Uniti s'indignano per una battuta su Stranger Things nella nuova serie di Zerocalcare, proprio Michele Rech è dunque intervenuto in diretta su Radio2 Social Club per rivolgere un ulteriore applauso alle persone che hanno contribuito a realizzare quest'ultimo progetto, svelando anche il numero esatto di collaboratori coinvolti.

"Si tratta di un lavoro iper-collettivo. Io questa roba la scrivo, ma per arrivare a questo livello ci lavorano 300 persone. Ovviamente c'è tutta la parte tecnica, tipo l'animazione, che richiede centinaia di persone. Ma anche dal punto di vista della regia, delle inquadrature, dei suggerimenti e della creatività c'è un lavoro collettivo pazzesco" sono state le parole dell'artista di Rebibbia.

Sarebbe stato impossibile, d'altronde, affidare a una sola persona un lavoro mastodontico come quello richiesto da una serie animata: nessuno, comunque, potrà mai negare a Zerocalcare il merito di aver creato un mondo e dei personaggi ormai entrati nel cuore di tutti. Per saperne di più, qui trovate la nostra recensione di Questo Mondo non mi Renderà Cattivo.