Questo mondo non mi renderà cattivo, Zerocalcare firma le irriverenti sinossi su Netflix

Come promesso dal trailer ufficiale di Questo mondo non mi renderà cattivo, da oggi in esclusiva su Netflix arrivano tutti gli episodi dell'attesissima seconda serie televisiva animata di Zerocalcare.

Per l'occasione, vi sveliamo le sinossi ufficiali di Questo mondo non mi renderà cattivo firmate da Zerocalcare in persona, che ha usato il suo caratteristico stile per fornire agli spettatori di Netflix un breve riassunto delle sei puntate che comporranno la serie animata:

QUEL CHE È DI CESARE - Possibile casino nell’aria, ma le vite di Sarah e mia stanno andando incredibilmente a posto. Si segnala qualche dilemma etico e un inaspettato ritorno in quartiere dopo vent’anni. COME UNA BALENA SPIAGGIATA - Qui cerchiamo di capire chi sta dando le dritte ai nazisti in quartiere. Poi c’è una parte in cui mi chiedono di aiutare Cesare ad ambientarsi. A me. Noto per essere uno socievole. IL FARO - La ricerca del mostro per parlare di periferie, classico dei media. E stavolta tocca a Cesare. Poi Secco, che vuole risolvere tutto a bomboni, e un faro della mia vita che crolla. CHI DENUNCIA PER PRIMO È INFAME DUE VOLTE - Un litigio brutto. Mi pare che ho ragione, ma mi sento in torto uguale. Intanto il clima si scalda, al municipio. Mai visto un cartone su un consiglio municipale. Manco nella DDR. QUATTRO MILIARDI DI ANNI LUCE - Le ore prima della battaglia. I dubbi, le ansie, Secco che mette in fila più di tre parole di senso compiuto. Tutti i presupposti per una grande tragedia greca. NON C’È UN POSTO PER TE - Se andavamo avanti da sei puntate con questa solfa e alla fine non scoppiava un macello gigante, onestamente era una fregatura. E infatti scoppia.

Chi scrive ha avuto modo di vedere in anteprima lo show e, scaduto l'embargo, può promettervi un viaggio più ambizioso e più politico di Strappare lungo i bordi, che come d'obbligo nella narrazione post-moderna trova la sua compiutezza nei voli pindarici e nelle digressioni. Per altri contenuti, scoprite di cosa parlare Questo mondo non mi renderà cattivo.

Tutti gli episodi della serie sono ora disponibili in esclusiva su Netflix.