Questo mondo non mi renderà cattivo: ecco Zerocalcare in tutte le lingue del mondo

Dopo l'eccezionale successo di Questo mondo non mi renderà cattivo, che bissa quello di Strappare lungo i bordi, Zerocalcare e Netflix hanno condiviso un video con tutti i diversi doppiaggi della serie che mostrano in che modo il personaggio principale e quello dell'Armadillo di Valerio Mastandrea vengono doppiati al di fuori dell'Italia. Eccolo.

Certo, fa effetto sentire i vari personaggi di Zerocalcare doppiati in altre lingue, consci che nessun linguaggio al di fuori di quello italiano, e nello specifico del suo dialetto romanesco inconfondibile, potrà restituire la vera essenza di queste storie. Se volete approfondire maggiormente la serie con il suo autore, recuperate l'aftershow di Questo mondo non mi renderà cattivo.

Dopo il successo di Strappare lungo i bordi, i fan del fumettista romano ritrovano tutti i personaggi che avevano amato la prima volta, Zero, Sarah, Secco e l’Armadillo, che rappresenta la coscienza di Zero, doppiato ancora una volta da Valerio Mastandrea. A loro si aggiunge un personaggio nuovo, Cesare. In Questo mondo non mi renderà cattivo, Zerocalcare ripresenta tutte le grandi tematiche introspettive che lo hanno reso uno dei nomi più popolari della cultura italiana contemporanea: le contraddizioni della vita, la ricerca di se stessi e le difficoltà che si incontrano in questo percorso.

I sei episodi che compongono la serie, che stavolta superano la mezz'ora di durata ciascuno, raccontano del ritorno in città di un vecchio amico di Zerocalcare, che dopo anni di lontananza fatica a riconoscere il posto in cui è cresciuto. C’è chi prova a fare qualcosa per lui, accorgendosi però di non essere capace di aiutarlo a sentirsi a casa. La serie è prodotta da Movimenti Production, società del gruppo Banijay, in collaborazione con BAO Publishing.