Questo mondo non mi renderà cattivo, ZeroCalcare risponde all'accusa di classismo

Questo mondo non mi renderà cattivo, nuova serie tv di ZeroCalcare, ha messo al centro temi importantissimi sia dal punto di vista sociale e politico. Questo, ovviamente, non l'ha messo a riparo da alcune critica in particolare riguardo una frase pronunciata nella serie definita "classista".

Dopo la polemica sul romanesco di Strappare lungo i bordi è arrivato il turno anche di Questo mondo non mi renderà cattivo. Proprio come la prima volta, il fumettista e autore ha risposto all'accusa con una storia Instagram sfogandosi sulle accuse di classismo che gli sono state avanzate a causa di una frase pronunciata dal suo personaggio all'interno di uno degli episodi della serie. “Solo chi ha veramente titolo per parlare può aprire la bocca”, secondo molti questa sarebbe la frase incriminata che espliciterebbe un senso di "superiorità" dell'autore nei confronti di ciò di cui sta parlando.

"Avere titolo significa avere legittimità, non un titolo di studio - scrive ZeroCalcare nella storia sfogo pubblicata su Instagram -. Una donna ha il titolo di parlare e decidere sul suo corpo, un uomo dovrebbe sentire quel pudore che gli dice di non farlo. Un operaio ha titolo di parlare del lavoro in fabbrica, un laureato alla Bocconi che non ha mai lavorato un giorno dovrebbe avere il dubbio se è proprio la persona più adatta a pontificare su quando devono andare in pensione quelli che si sono spaccati la schiena per una vita" ha scritto, spiegando di aver lanciato agli spettatori una riflessione consapevole sull'idea di non "dover fare la predica al prossimo". Si è parlato di Zero come il "cattivo più incompreso di Netflix".

Nel frattempo sta andando avanti una faida tra gelati milanesi e gelati romani lanciata proprio nel primo episodio di Questo mondo non mi renderà cattivo.