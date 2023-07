Questo Mondo non mi Renderà Cattivo, Zerocalcare farà la seconda stagione?

Con Questo Mondo non mi Renderà Cattivo Zerocalcare ha fatto ancora una volta il botto: la serie rappresenta il secondo, enorme successo derivato dalla collaborazione tra Netflix e il fumettista di Rebibbia, al punto da spingere molti a pensare che, stavolta, l'idea di una seconda stagione debba assolutamente essere considerata.

Mentre qualcuno nota delle strane somiglianze tra Zerocalcare e Jared Leto, dunque, cerchiamo di fare il punto della situazione: quali sono, ad oggi, le reali possibilità di vedere sul piccolo schermo un sequel effettivo della serie che, oltre a farci incontrare nuovamente Zero, Secco e Sarah, ci ha anche presentato il controverso Cesare?

Meglio essere chiari: le chance, al momento, sembrano praticamente nulle. Il modo in cui Zerocalcare e Netflix hanno agito dopo il successo di Strappare Lungo i Bordi dovrebbe parlare chiaro, in tal senso: il fumettista romano preferisce concentrarsi su storie nuove e autoconclusive, seppur sempre ambientate in quel microcosmo che chi ama i suoi fumetti conosce da anni, con relativi protagonisti ricorrenti.

Certo, domani è un altro giorno, per cui chi può dirlo! Difficile, però, pensare che si decida di presentare un nuovo progetto in totale continuità con quello appena rilasciato. Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di Questo Mondo non mi Renderà Cattivo.