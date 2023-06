Questo Mondo non mi Renderà Cattivo, Zerocalcare spiega la colonna sonora della serie

Da sempre parte fondamentale dell'opera di Zerocalcare, la musica non ci abbandona neanche nel passaggio del fumettista dalla carta stampata al piccolo schermo: Questo Mondo non mi Renderà Cattivo si snoda anche attraverso i brani di una colonna sonora meravigliosa per la quale nessuna canzone è stata scelta in maniera casuale.

Da Lou Reed agli 883, passando ovviamente per l'ormai abituale sigla cantata da Giancane, più di un brano gioca un ruolo fondamentale nell'economia dello show: a parlarne è stato lo stesso Michele Rech nel corso di un'intervista rilasciata a Billboard.

"Sono le prime note che si sentono appena inizia la serie e farlo con i Clash mi sembrava al tempo stesso un biglietto da visita e una dichiarazione di intenti di tutta la storia" ha spiegato Zerocalcare in riferimento a Fought the Law dei The Clash, proseguendo quindi con Bits of Kids dei Stiff Little Fingers ("Perché è un pezzo che ha una sua tenerezza, ma che è ancora molto doloroso, coglie perfettamente lo sbando dei ragazzi") e 74-75 dei The Connells ("Associarlo al momento in cui crollano tutte le certezze del protagonista mi sembrava far chiudere il cerchio con i miei sentimenti di trent’anni fa").

Il quarto episodio è quello del capolavoro di Lou Reed, Perfect Day ("Il contrasto tra il Perfect day cantato da Lou Reed e la violenza insensata della scena mi pare che colga abbastanza le contraddizioni di quello che ci circonda"), mentre nei due episodi finali spazio all'Italia con Cumuli degli 883 ("Si può dire che tutta la mia sensibilità sul tema delle sostanze sia stato plasmato da questa canzone") e Sarà Perché ti Amo dei Ricchi e Poveri ("Volevo distaccarmi quanto più possibile dalla narrazione plumbea che si fa di solito del conflitto"). E voi, quale brano avete apprezzato di più? Fatecelo sapere nei commenti!