Questo Mondo non mi Renderà Cattivo, Zerocalcare spiega la serie nell'aftershow su YouTube

Sulle opere di Zerocalcare c'è sempre tanto da dire e da raccontare, e chi può farlo meglio dell'autore stesso? Michele Rech è sempre pronto a sviscerare tutto ciò che c'è da sviscerare di ciò che esce dalla sua penna, e anche in occasione di Questo Mondo non mi Renderà Cattivo si è reso subito disponibile al dialogo con i suoi fan.

Dialogo che è stato realizzato grazie alla stessa Netflix: dopo aver concesso una lunga intervista a Stories, il fumettista romano è infatti apparso su YouTube nel video dell'aftershow tenutosi lo scorso 20 giugno: un'occasione per raccontare ai propri fan tutti i retroscena più interessanti della sua seconda serie animata, e soprattutto per farlo in compagnia di ospiti che tutti noi conosciamo benissimo.

Da Stefano Rapone a Barbascura X, passando per Max Pezzali, Giorgio Scorza e Michele Foschini, le voci con cui dialogare non sono mancate di certo: la registrazione dell'evento è disponibile sul canale YouTube ufficiale di Netflix e dura circa 1 ora e 30 comprendente anche il concerto di Giancane, che ha curato la realizzazione della colonna sonora di Questo Mondo non mi Renderà Cattivo proprio come già fatto con Strappare Lungo i Bordi. Nel caso in cui abbiate delle curiosità da soddisfare sulla nuova serie di Zerocalcare, insomma, ora sapete dove dirigervi!