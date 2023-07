Questo Mondo non mi Renderà Cattivo, Zerocalcare spiega il sodalizio con Giancane

La voce di Giancane è ormai indissolubilmente legata alle serie TV di Zerocalcare: sin dai tempi del segmento "pandemico" Rebibbia Quarantine il cantautore romano figura come collaboratore fisso del fumettista, dando vita a un sodalizio artistico rinnovato ancora una volta in occasione di Questo Mondo non mi Renderà Cattivo.

A parlarne, dopo aver spiegato la scelta dei brani della soundtrack di Questo Mondo non mi Renderà Cattivo, è stato proprio Michele Rech nel corso di un'intervista rilasciata a Wired in compagnia dello stesso Giancane: "È una cosa che nasce già con Rebibbia Quarantine, quando chiesi a Giancane di poter utilizzare il suo brano Ipocondria come sigla dei quei mini corti. Per me era fondamentale utilizzare in quel momento quella data canzone, poi successivamente mi sono accorto che di fatto avevamo una tale sintonia sia come sensibilità artistica che a livello musicale che alla fine mi è venuto naturale sia per Strappare Lungo i Bordi che per Questo Mondo non mi Renderà Cattivo coinvolgerlo per la sigla così come per le musiche di atmosfera proprio per dare ancor di più un elemento identitario allo stesso prodotto" sono state le sue parole.

Zerocalcare ha poi proseguito: "Effettivamente è qualcosa di cui mi rendo conto solamente adesso che se coinvolgessi un altro musicista probabilmente perderebbe il fine di ciò che faccio. Per me l’identità di un prodotto è data in parte da quello che si vede, da come il prodotto artistico viene percepito dal pubblico, ma anche dalle condizioni in cui si lavora, dall’alchimia che si viene a creare, e Giancane me la garantisce perfettamente". Cosa ne dite? È stata una scelta efficace? Diteci la vostra nei commenti! Sempre Zerocalcare, intanto, ha parlato dell'importanza dei temi sociali in Questo Mondo non mi Renderà Cattivo.