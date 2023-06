Questo mondo non mi renderà cattivo, Zerocalcare spiega il vocabolario di Secco

Se vi siete chiesti almeno una volta che significato si nasconde dietro il criptico ( o forse troppo semplice) vocabolario di Secco sia in Strappare lungo i bordi che in Questo mondo non mi renderà cattivo, Zerocalcare è pronto a rivelarlo!

Con l'uscita della nuova serie animata scritta e diretta da Zerocalcare, torna sul piccolo schermo anche Secco, un personaggio riuscito a contraddistinguersi per l'atteggiamento sempre rilassato e per la semplicità e ripetitività dei dialoghi. Grazie alla frase cult "annamo a pijà er gelato", Secco si è fatto strada su un terreno sempre fertile sul web: i meme. E con l'approdo di un più politico Questo mondo non mi renderà cattivo, nuove frasi hanno preso vita nello stretto vocabolario di Secco: che ci sia un significato nascosto dietro dichiarazioni come "altrimenti mi esce il sangue dal naso" o al termine "i bomboni"?

A chiarirlo è lo stesso Zerocalcare in un video per Netflix, dove analizza anche l'iconica frase di Secco:" Annamo a pijà er gelato non allude al consumo di sostanze stupefacenti, Secco semplicemente mangia il gelato - ha spiegato il fumettista a Netflix - neanche i bomboni è una parola per indicare qualche tipologia di droga, sono semplicemente le bombe carta. Il sangue dal naso, invece, è un vecchio trucco di Secco: è il suo modo per ottenere qualcosa".

Questo mondo non mi renderà cattivo presenta un nuovo personaggio, un vecchio amico che inevitabilmente, dopo anni di lontananza dal quartiere appare quasi un estraneo e i tentativi di Zerocalcare di aiutarlo.

Tutti gli episodi della nuova serie TV animata sono disponibili in streaming su Netflix.