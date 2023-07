Questo Mondo non mi Renderà Cattivo, Zerocalcare a Stories: 'Socialità? Doveroso parlarne'

Zerocalcare, al secolo Michele Rech, si è sbottonato un po' nel corso della nuova puntata di "Stories" dal titolo "Zerocalcare - Nessun rimpianto, nessun rimorso, soltanto certe volte mangio un biscotto" in onda martedì 4 luglio alle 21 su Sky TG24 e sabato 8 luglio alle 13.45 su Sky Arte.

Autobiografico nei suoi racconti a fumetti e sempre più schivo in TV, il fumettista prosegue la sua collaborazione con Netflix dove è disponibile la sua seconda serie animata “Questo mondo non mi renderà cattivo”, mentre per Bao Publishing è arrivato in libreria Zerocalcare Animation Art Book. Tanti progetti e un record di ben 13 ore di firmacopie per Zerocalcare che si conferma tra i fumettisti più amati di tutta Italia.

C'è molto di Michele in "Questo mondo non mi renderà cattivo" a partire dai ricordi d'infanzia: “Gli stessi elementi che stanno nella serie, la televisione e il divano. Ho avuto un’infanzia assolutamente fortunata però ero un bambino che voleva stare per i fatti suoi, a disegnare e a guardare la tv”.

Il successo ha travolto Zerocalcare e non si arresta a fermarsi, ma per il fumettista è molto importante non perdere i valori con i quali ha iniziato la sua carriera: "Cercare di rimanere con un minimo di integrità e di dignità rispetto al punto da cui uno è partito - racconta a Stories - è la cosa più difficile in assoluto ed è la cosa su cui impegno tutte le mie energie da quando mi sveglio la mattina a quando vado a dormire la sera. Non tradire quella cosa che eri è molto difficile. Però è pure una sfida". Proprio sulla fama, Zerocalcare vive un dissidio interiore ma che, in un certo senso, condivide con il senso di colpa che lo aiuta a mantenere il suo equilibrio.

"Questo mondo non mi renderà cattivo" è più impegnato e ricco di nuove riflessioni come scriviamo nella nostra recensione di Questo mondo non mi renderà cattivo. Le tematiche sociali si confermano un chiodo fisso nell'arte del fumettista: "Non riesco neanche a scindere l'impegno sociale dalla socialità - afferma Zerocalcare - è abbastanza importante per me che a un certo punto io ne possa parlare nel mio lavoro. Effettivamente quando uno c'ha una platea talmente ampia a cui può parlare e sa quanto è difficile fare uscire fuori questi temi di solito. Adesso basta fare un fumetto perché lo leggano migliaia di persone. È quasi doveroso farlo in qualche modo”.