Un mondo sull'orlo del baratro: ecco il nuovo trailer di Crisi sulle Terre Infinite

La fine si avvicina, i pezzi sono allineati sulla scacchiera e il fiato è ormai esaurito: pronti per Crisi sulle Terre Infinite?. L'attesa è ancora per il crossover targato The CW e il nuovo trailer non aiuta di certo: domande, tensioni e, giusto per rilassarsi, la fine di UN mondo. Tutto ciò, insieme agli spoiler!, è dietro l'angolo.

Protagonista del nuovo teaser trailer è Jefferson Pierce/ Black Lightning che dopo quello che si è appena unito alla squadra dell'Arrowverse per difendere le "Terre infinite" dall'Anti-Monitor e se pensate che nel nuovo team sia tutto rose e fiori vi sbagliate di grosso.

"Mi state dicendo che il mio mondo è spacciato e venite a chiedere il mio aiuto?", queste le parole di Jefferson, che apre il promo in modo tutt'altro che pacato, aggredendo uno degli eroi. La frase lascia supporre che la prossima Terra a venire distrutta dall'Anti-Monitor sarà proprio la sua e con essa tutta la famiglia Pierce. Successivamente Black Lightning pronuncia le parole "Nessun altro dovrà morire": di chi sta parlando? Qualcuno del super-team ha perso la vita o non sono riusciti ad arrivare in tempo e salvare la sua famiglia?

Non sappiamo voi, ma noi siamo più confusi (ed eccitati!) di prima: nel precedente teaser del crossover CW abbiamo visto la squadra dividersi, probabilmente per attuare un piano strutturato in parallelo, così da guadagnare tempo visto che l'Anti-Monitor debutterà prima di quanto ci aspettassimo. Sul set di Crisi sulle Terre Infinite è tutto pronto: dobbiamo solo premere play!