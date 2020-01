Il mondo di The Walking Dead si espande: ci saranno collegamenti tra le comunità?

Il prossimo febbraio The Walking Dead sarà nuovamente disponibile con la seconda parte della decima stagione. Per il futuro dello show di AMC sono previsti nuovi elementi che andranno a espandere la mitologia della serie.

All'interno della show, basato sul fumetto ideato da Robert Kirkman, il mistero è stata una caratteristica determinante e al centro di alcuni risvolti narrativi. Tra di essi figura l'organizzazione CRM, che nel corso degli anni ha avuto un ruolo oscuro nelle vicende sia di The Walking Dead, sia dello spin-off Fear the Walking Dead, senza dimenticare il loro coinvolgimento sulla scomparsa del personaggio di Rick Grimes (Andrew Lincoln).

Durante il trascorrere delle stagioni abbiamo fatto anche la conoscenza dei Pionieri capitanti da Ginny (Colby Minifie) o di Maggie Rhee (Lauren Cohan) e i membri della colonia Hilltop. A breve, però, dovrebbe aggiungersi un altro centro di potere, che all'interno dei fumetti è conosciuto come la comunità Commonwealth, caratterizzato da un nutrito gruppo di cinquantamila sopravvissuti.

Che collegamenti ci saranno tra le varie comunità? Scott Gimple di The Walking Dead in passato ha spiegato che CRM e Commonwealth sono due cose distinte e di come non ci siano collegamenti tra Pionieri e CRM:

"Non lo sono. Si tratta di un esempio, come quando parliamo di Commonwealth o parliamo di Ginny. Si tratta di una storia interessante. Possiamo far si che World Beyond - secondo spin-off della saga - possa far parte di ciò, e può comunque avere una vita diversa nei film, dato che sappiamo che Rick era a bordo di quegli elicotteri".

In attesa di novità sulla mitologia della saga, vi lasciamo al trailer della seconda parte di stagione di The Walking Dead, di cui sono stati resi pubblici anche i titoli degli episodi.