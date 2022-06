Money Heist: Korea, Netflix pubblica il nuovo trailer del remake de La Casa di Carta

Il remake della Casa di Carta in salsa asiatica è pronto a sbarcare su Netflix: a due settimane dal debutto, ecco il trailer ufficiale di Money Heist: Korea - Joint Economic Area, ricco di citazioni all'ormai iconica produzione spagnola.

Dopo il successo delle 5 stagioni della Casa di Carta, lo show ideato da Alex Pina ha dato vita a un vero e proprio franchise con l'annuncio di una versione coreana alla quale ha preso parte come produttore esecutivo, che sbarcherà su Netflix il prossimo 24 giugno.

Anche in questo caso, dunque, un gruppo di criminali guidato da un personaggio che si fa chiamare Il Professore proverà a compiere la più grande rapina che la Corea abbia mai visto. Sullo sfondo della riunificazione tra Nord e Sud Corea, il Professore (Yoo Ji-Tae) avvicina Tokyo, interpretata da Jun Jong-seo, per presentarle il piano che ha architettato per rubare 4 trilioni di won dalla Zecca della Corea Unita.

Nel trailer (che potete vedere nel player in alto) si notano chiaramente le citazioni allo show originale, a cominciare da una nuova versione della celebre maschera, dagli inconfondibili occhiali del Professore e dal modellino dell'edificio che i ladri prenderanno di mira.

A contrastare il Professore e la sua squadra di ladri ci saranno la negoziatrice Seon Woo-jin e l'ex-agente speciale Cha Moo-hyuk, rispettivamente interpretati da Kim Yun-jin e Kim Sung-oh.

Fanno parte del cast di Money Heist: Korea anche Kim Ji-hoon nel ruolo di Helsinki, Lee Won-joing in quello di Mosca, con Kim Ji-hun nei panni di Denver, Lee Hyun-woo in quelli di Rio, Lee Kyu-ho come Oslo e Jang Yoon-ju sarà Nairobi. Non può mancare il personaggio più amato de La Casa di Carta, Berlino, che sarà interpretato dall'attore di Squid Game Park Hae-Soo.

Non è tutto qui: il franchise de La Casa di Carta si espanderà anche con la serie spin-off su Berlino, che vedrà nuovamente Pedro Alonso nei panni dell'ormai celebre ladro. Lo show dovrebbe arrivare su Netflix nel corso del 2023.