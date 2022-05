Money Heist: Korean, Netflix pubblica il trailer ufficiale del remake de La Casa di Carta

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Money Heist: Korean, ovvero il remake coreano de La Casa di Carta, serie fenomeno per il colosso dello streaming che si è conclusa ufficialmente nel 2021 con la terza stagione (formata dalla Parte 5 divisa in due blocchi di episodi). Questo remake coreano arriverà in streaming il 24 giugno.

Il titolo ufficiale dello show è Money Heist: Korea - Joint Economic Area, e vedrà un gruppo di criminali guidato da un personaggio che si fa chiamare Il Professore, che proverà a compiere la più grande rapina che la Corea abbia mai visto. Fin qui tutto identico alla serie spagnola. Nel trailer vediamo subito le ambientazioni e le atmosfere, decisamente molto curate, e notiamo una citazione allo show originale: la celebre maschera, con la trama che ovviamente ricalcherà quella dello show originale spagnolo.

Nel cast del remake, Yoo Ji-tae sarà il Professore, Jun Jong-seo sarà Tokyo, Kim Ji-hoon vestirà i panni di Helsinki, Lee Won-joing interpreterà Mosca, Kim Ji-hun sarà Denver, , Lee Hyun-woo prenderà il ruolo di Rio, Lee Kyu-ho come Oslo e Jang Yoon-ju sarà Nairobi. Ovviamente, a questo gruppo, si aggiunge il personaggio più apprezzato, che sarà interpretato da un volto noto: Berlino. Nei suoi panni, infatti, ci sarà l'attore di Squid Game Park Hae-Soo.

Alex Pina, creatore della serie originale, non ha preso parte alla realizzazione dello show ma ha usato parole al miele per il progetto: "Gli sceneggiatori coreani sono riusciti a diventare un punto di riferimento per migliaia di telespettatori in tutto il mondo, soprattutto tra i giovani".

