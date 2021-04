Monica Leofreddi, schock a I Soliti Ignoti: non era mai accaduto prima

Monica Leofreddi è stata il concorrente Vip prescelto per una delle puntate de I Soliti Ignoti, il celebre programma serale di Rai 1 presentato da Amadeus. La giornalista però nel corso della sua permanenza in studio ha assistito a qualcosa che non era mai accaduto prima.

Al momento finale, quello del riconoscimento del familiare dell'ignoto è arrivata una donna che è era la madre di uno dei presenti. La Leofreddi che fino a quel momento aveva guadagnato 126mila euro da devolvere in beneficenza alla Fondazione Italiana per l'Autismo, ha utilizzato tutti gli aiuti possibili, dimezzando di fatto il montepremi e al momento della scelta del parente finale ha optato per il concorrente numero 8.

Naturalmente è partito il solito jingle, la musichetta iconica che accompagna il disvelamento finale, e la donna in evidente stato confusionale ha detto di essere la madre proprio del concorrente scelto dalla Leofreddi. Questa ha però spiazzato Amadeus in quanto nella realtà dei fatti il figlio della signora era il concorrente numero 7. Il conduttore ha chiesto spiegazioni alla donna che è rimasta pietrificata. A quel punto suo figlio si è avvicinato per darle un bacio, dimostrando che sua madre si era semplicemente confusa. Tutti i presenti ovviamente sono rimasti visibilmente stupiti da quanto accaduto.