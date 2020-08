Monica Setta accusata di un ritocchino di troppo su Istagram: ecco la sua risposta

Monica Setta si gode le vacanze a Monopoli pubblicando molti scatti della sua vita privata e, tra panorami spettacolare e piatti deliziosi, non mancano le foto personali. La bella giornalista è stata però aspramente criticata per il suo ultimo post su Instagram che secondo alcuni avrebbe subito numerose modifiche.

Alberto Dandalo di Dagospia ha infatti scritto sotto alla foto: "Alla conturbante Monica Setta è partito un photoshop avverso a ogni legge di gravità e principio anatomico. Quando il tronco non è in armonia con lo stacco de coscia! I love Monica".

Il riferimento è chiaro. Le forme della Setta sarebbero state rese più aggraziate dal famoso programma di computer-grafica.

La risposta però smentisce tutto. Monica fa infatti riferimento allo scorrere del tempo imperioso che ha inesorabilmente modificato il suo corpo: "Purtroppo lo stacco di coscia è andato via da anni", scrive la giornalista servendosi di tanti smile.

Di recente la Setta ha avuto un battibecco con Diaco, in diretta TV infatti il non tenerissimo presentatore di Io e Te ha zittito la giornalista accusandola di voler condurre il programma al posto suo. Pierluigi Diaco non è nuovo a questo genere di uscite con gli ospiti, il suo carattere è notoriamente molto difficile e Katia Ricciarelli lo ha preso in giro per questo molto spesso.