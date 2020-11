Monica Vitti compie 89 anni, il marito: 'Non parla più, ci capiamo con gli occhi'

Il 3 Novembre Monica Vitti ha compiuto 89 anni. Le sue condizioni di salute non sono delle migliori, l'attrice infatti da diverso tempo è affetta da una malattia terribile, simile all'Alzheimer che le ha totalmente fatto perdere la memoria.

Da molti anni si rincorrono voci sul suo conto e solo ora il marito ha voluto chiarire le condizioni della nota interprete: "Ci conosciamo da 47 anni, nel 2000 ci siamo sposati in Campidoglio e prima della malattia, le ultime uscite sono state alla prima di Notre Dame de Paris e per il compleanno di Sordi. Ora da quasi 20 anni le sto accanto e voglio smentire che Monica si trovi in una clinica svizzera, come si diceva: lei è sempre stata qui a casa a Roma con una badante e con me ed è la mia presenza che fa la differenza per il dialogo che riesco a stabilire con i suoi occhi, non è vero che Monica viva isolata, fuori dalla realtà".

Per celebrare questa grande mattatrice del cinema italiano, la scrittrice Eleonora Marangoni ha deciso di scrivere un libro trattando tutti i vari personaggi che questa indimenticabile attrice ha interpretato nel corso della sua carriera. Sono richiamate alla memoria, suddivise per vari capitoli e ordine alfabetico, le 47 donne che la Vitti ha interpretato nei vari anni.