Monster at Work: arrivano novità sulla serie sequel di Monsters & Co per Disney+

Se avete tenuto il passo con tutti gli annunci fatti da Disney+ nel corso dell'ultimo anno, saprete certamente che la piattaforma streaming ha in cantiere anche una serie sequel dedicata al fantastico mondo di Monster, Inc. intitolata Monster at Work con Billy Crystal e John Goodman che riprendono i loro ruoli rispettivamente di Mike e Sully.

Nonostante i vari ritardi di produzione dovuti alla pandemia di coronavirus, i lavori di Monsters at Work continuano, e sembra addirittura che potremmo vederlo nel prossimo anno circa, a condizione che il lavoro possa continuare. Crystal ha recentemente parlato con Collider della tanto attesa serie e ha offerto un aggiornamento per i fan che aspettano impazientemente di vederlo.

"È una serie. John Goodman e io siamo Sully e Mike", ha detto Crystal. "Lo spettacolo, dal punto di vista temporale, inizia sei mesi dopo la fine di Monsters, Inc. Abbiamo creato tutti i nuovi, giovani, fantastici personaggi e abbiamo aggiunto al cast nuovi fantastici doppiatori, e io e John stiamo riprendendo le nostre parti. Ti dico, sono passati 20 anni [dall'uscita di Monsters, Inc.] e quel film sembrava fantastico 20 anni fa. Si avvicina al 20° anniversario, credo. È fantastico, è esilarante e ci stiamo divertendo molto a lavorare".

Crystal ha rivelato che già molti episodi sono stati realizzati: "Sì, abbiamo fatto un sacco [di episodi]", ha aggiunto. "Siamo stati in pausa a causa della pandemia. Ma alcuni li ho potuti fare a casa e altri li ho potuti fare in uno studio molto deserto a Burbank. In un modo o nell'altro stiamo progredendo. Non so quando inizieranno [ad essere rilasciati] ma speriamo che possa accadere presto".

