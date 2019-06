Monster at Work: primo sguardo alla serie spin-off di Monsters & Co.!

Disney ha pubblicato (via CB) il primo poster ufficiale di Monsters at Work, la serie spin-off di Monsters & Co. che includerà il cast originale del cult targato Pixar.

La nuova immagine ci da un primo sguardo al ritorno degli amatissimi Mike Wazowski e James "Sulley" Sullivan insieme alla new entry Tyler Tuskmon, un impeciante e talento meccanico doppiato in originale da Ben Feldman. Ad affiancare Tyler ci saranno anche nuovi personaggi come Val Little (Kelly Marie Tran), Fritz (Henry Winkler) e Duncan (Lucas Neff)

Variety ha inoltre confermato che lo show animato debutterà sul servizio streaming Disney+ nel corso del 2020.

Billy Crystal e John Goodman torneranno a doppiare i mitici Mike e Sulley in una storia che sarà ambientata sei mesi dopo la fine del film originale uscito nel 2001. Ora che la Monsters & Co non ha più bisogno della paura dei bambini, grazie all'impresa dei due protagonisti, la nuova generazione di operai dovrà puntare su aspetti buffi e colorati per procurarsi le tanto ambite risate, cosa per cui Taylor sembra entusiasta.

La serie, prodotta da Disney Television Animation in collaborazione con Dwar Animation, è sviluppata e supervisionata dal produttore esecutivo Bob Gannaway della Disney insieme al produttore Ferrell Barorn. Qui potete trovare la nostra recensione di Monsters & Co.